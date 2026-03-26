エースをねらえ！ ヤクルト再建を託された４人の投手（前編）ヤクルトは池山隆寛新監督のもと、新シーズンをスタートさせた。チーム刷新の原動力として期待されているのが、先発投手陣だ。３年連続でチーム防御率がリーグ最下位という厳しい現実はあるものの、先発ローテーション候補の顔ぶれを見れば、その若さとポテンシャルに大きな可能性を感じさせる。沖縄・浦添での春季キャンプ。エース候補として期待される右腕の吉村