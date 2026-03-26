エプソン販売は、2026年10月1日付で社名を「エプソンジャパン株式会社」に変更すると発表した。3月26日付で開催したエプソン販売株式会社臨時株主総会において決議した。エプソン販売が掲出したニュースリリース（一部）今回の社名変更は、3月13日に発表された長期ビジョン「ENGINEERED FUTURE 2035」と中期経営計画 Phase1の実現に向けた取り組み。日本市場におけるユーザーの課題を解決するソリューションカンパニーとしての位置