【パワプロアドベンチャーズ】 3月26日 配信 価格：基本プレイ無料（アイテム課金制） 「パワプロアドベンチャーズ」 コナミデジタルエンタテインメントから本日3月26日に配信されたAndroid/iOS用育成シミュレーションRPG「パワプロアドベンチャーズ（パワアド）」。 「パワフルプロ野球」（パワプロ）シリーズの新作タイトルである本作は、剣