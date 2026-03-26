岐阜県教育委員会は「2026年度（令和8年度）春の定期人事異動」を発表しました。 【岐阜県 教職員の人事異動2026】高校・特別支援学校の校長・副校長・教頭など一覧はコチラ 県教委によりますと、この春、異動になったのは4192人（昨年度は4492人）で、内訳は小学校で1915人、中学校で1108人、義務教育学校（小中一貫で教育）で131人、高校で544人、特別支援学校で308人、事務局関係で186人です。 発令は、4月1日付けです。