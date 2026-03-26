お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（５３）、設楽統（５２）、「ハリセンボン」の近藤春菜（４３）が２６日、都内で行われた「アサヒスタイルフリー新商品『トリプルゼロ』発表会」に出席した。イベントでは３人が出演したアサヒビールの新商品の新ＣＭが公開された。テレビ番組に引っ張りだこの売れっ子芸人だが、意外にもＴＶＣＭでの共演は初めてだ。設楽は「一緒になるのがうれしかったです。春菜はキャラクターみた