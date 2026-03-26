マイナビは3月23日、「転職動向調査2026年版」を発表した。調査は2025年12月18日〜25日、2025年に転職した20代~〜50代の正社員男女1,446名を対象にインターネットで行われた。正社員の転職率推移2025年の転職率は7.6%。前年から0.4pt増加し、調査開始以降最高水準となった。年代別にみると、特に40〜50代のミドル層の転職が活発化しており、いずれも2021年以降右肩上がりで上昇が続いている。転職理由を聞くと、「給与が低かった」