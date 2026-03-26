【モデルプレス＝2026/03/26】元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞が3月25日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの上品なワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】37歳元フィギュア選手「スタイル抜群」和柄のノースリワンピで色気漂う◆浅田舞、春感じるノースリーブ姿公開⁡浅田は「まだ冷たさを残す風の中で、桜がそっと咲きはじめましたね」と、季節の移ろいを感じるコメントとともに食事や愛犬など