メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠が、窮地からの怒涛の3連勝で王将のタイトルを防衛しました。 将棋の藤井聡太六冠が永瀬拓矢九段を挑戦者に迎えた、今期の王将戦七番勝負は26日、大阪府の関西将棋会館で最終局の2日目が行われました。 勝った方がタイトルを獲る大一番は午前9時、永瀬九段の封じ手が開封され始まりました。 積極的に相手玉に迫る永瀬九段に対して、冷静に見極めながら対処した藤井六冠