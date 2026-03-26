【モデルプレス＝2026/03/26】歌手の天童よしみが3月25日、自身のInstagramを更新。母親との昔の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】71歳ベテラン歌手「笑顔が印象的」母を顔出し◆天童よしみ、母親との歩み振り返る投稿天童は「母と 歩いて来た道 長い道のりを 不平不満を言わず 明るい笑顔で 笑い飛ばしてくれた母」と母親とのこれまでの歩みを振り返り、カメラ目線の母親と並びハニカミ笑顔を浮かべる若かりし頃の自身が