【モデルプレス＝2026/03/26】元AKB48・SKE48でマルチクリエイターの佐藤すみれが3月25日、自身のInstagramを更新。色白な脚が際立つ衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】32歳元AKB「スタイル抜群」ミニスカから色白美脚スラリ◆佐藤すみれ、セットアップのライブ衣装公開佐藤は「ホリNS衣装」とつづり、20日に行われたAKB48のOGメンバーらを中心としたライブイベント「ホリNS歌謡祭2026」のオフショットを複数枚投稿。「1