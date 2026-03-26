２４日、西十高速鉄道の漢江特大橋を通過する検測列車。（ドローンから、十堰＝新華社配信／古建敖）【新華社十堰3月26日】中国陝西省西安市と湖北省十堰（じゅうえん）市を結ぶ西十高速鉄道の湖北区間で24日、総合調整試験が始まり、全線開通に向けたカウントダウンに入った。同鉄道の本線は全長256.938キロ、設計時速は350キロとなっている。湖北省武漢市と西安市を結ぶ高速鉄道の重要区間であるとともに、福建省福州市から