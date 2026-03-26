毎年楽しみにしている人も多い「シュガーバターの木」の季節限定フレーバーに、今夏は大人気フルーツ“シャインマスカット”が登場♡みずみずしさとミルキーな甘さを組み合わせた贅沢な味わいは、暑い季節にぴったりの爽やかスイーツ。2026年4月上旬頃より全国で販売される注目の新作を、さっそくチェックしてみましょう♪ 夏限定の爽やかショコラサンド 「シュガーバタ