タレントのアレクサンダーさんが3月22日、自身の公式ブログを更新。妻で元AKB48の川崎希さんと車に乗っていたところ、あおり運転などの迷惑行為を受けたことを明かしました。 【写真を見る】【 アレクサンダー 】 「なめられる？」小型車で移動中「あおり運転」被害に困惑普段はベンツ・ポルシェ所有も「自分より小さいのみると、、、そんな事したくなるのかな？」アレクサンダーさんは「なめられる？」と題したブログ