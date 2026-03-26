LCC格安航空会社「ジェットスター・ジャパン」の客室乗務員が、フライトなどの勤務時間中に休憩時間が確保されていないのは労働基準法違反だとして会社側に賠償などを求めた裁判の控訴審で、調停が成立したことが分かりました。この裁判は、「ジェットスター・ジャパン」で国内線と国際線の業務に当たっていた現職の客室乗務員や元客室乗務員らが、労働基準法で義務付けられた休憩時間が確保されていないとして、会社側に休憩がな