リニア中央新幹線トンネル掘削工事を巡る静岡県の専門部会が26日開かれ、静岡工区着工に向け、県がJR東海と進めてきた28項目の対話が完了した。鈴木康友知事は対話完了を着工容認の前提としており、年内にも可否を判断する。