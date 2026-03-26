レコチョクは、子会社であるエッグスの「プラットフォーム事業（Eggs メディア、GIGGS）」および「エージェント事業」を、3月31日付で東急に譲渡することを発表した。 参考：レコチョク、日本初の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』 専用投票システムを開発 レコチョクは3月24日開催の取締役会において本譲渡を決議した。エッグスはインディーズアーティストの活動を多角的に支援する事業を展開し