Maverick Momが、インディーズラストとなる配信シングル「孤独に解く」を4月1日に配信リリースする。 （関連：Maverick Mom、『前日譚』で刻んだメジャーへの決意変幻自在な“カオスポップ”が鳴らす新時代の産声） 今作のアレンジは、Maverick Momのメンバーが「最も影響を受けた」と公言する川谷絵音が担当。バンドとしてアレンジャーを迎えるのは今作が初となるが、音楽性の礎になってい