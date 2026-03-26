2025-26シーズン終了後にリバプールを退団すると発表したモハメド・サラー。新天地にサウジアラビアが浮上している。2017年にローマから加入した33歳は、リバプール通算435試合255得点をマーク。クラブの歴代得点ランキングで３位につけており、エースとしてチームを牽引してきた。去就に注目が集まるなか、海外スポーツメディア『ESPN』は「アル・イテハド、サラー獲得へ再始動」と見出しを打った記事を掲載。「サウジリー