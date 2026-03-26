イタリアを３大会連続のワールドカップ（W杯）予選敗退、12年ぶりの帰還阻止に追い込むべく、欧州プレーオフAの準決勝で立ちはだかるのが、北アイルランドだ。FIFAランキングはイタリアの12位に対し、69位。タレント力を考えても、世間の下馬評は相手に大きく傾くなか、40年ぶりのW杯出場に向けて、持てる力を最大限発揮する。英公共放送『BBC』によれば、イタリア・ベルガモでの決戦を前日にした３月25日、北アイルランドを