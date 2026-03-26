北海道新幹線が開業してから３月２６日で１０年となりました。節目の日を迎えた新函館北斗駅から中継です。新函館北斗駅、新幹線のホームに来ています。いま私がいるのは１１番ホーム。まさにこの場所から１０年前、２０１６年３月２６日、華やかなセレモニーの中、東京へ向けての北海道新幹線はやぶさ１番列車がスタート。北海道新幹線、道民の夢を乗せてその歴史が始まった日です。その模様を私、当時、