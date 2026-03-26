沖縄県読谷村のアパートで去年5月に生後およそ1か月の娘を殺害したとして逮捕された20代の両親について、検察は2人を不起訴処分としました。警察は女児の頭に強い衝撃を与えるなどして、殺害した疑いがあるとして、今月5日、両親を殺人容疑で逮捕していました。検察は不起訴の理由について、「捜査を尽くし、公判において適正な判決が得られるか否かという観点から慎重に判断した」としています。