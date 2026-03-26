毎日放送（ＭＢＳ、大阪市）は、２６日午前に放送したニュースで、２５年７月に大阪市内で行われた参政党のイベント会場近くで起きたトラブルで書類送検された男性２人を大阪地検が不起訴としたことを報じた際「ＭＢＳでは先月１３日にこのニュースを放送する段階で、今回不起訴となった男性２人から直接話を聞いていませんでした。報道により男性２人が傷害事件の加害者であるかのような印象を与えたことをおわびします」として