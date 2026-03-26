３年連続３度目の開幕投手を託されたオリックス・宮城大弥生投手（２４）が２６日、チーム３年ぶりのＶ奪還を宣言した。「優勝に向かって一生懸命に頑張りたいという気持ち。優勝を目指してまたファンの皆さんと喜びたい」。楽天との開幕戦でこだわりたいことを問われると「勝ちです。１戦目ですから」と言い切った。２大会連続で出場した先のＷＢＣでは無念の敗退となったが、「それはもう終わったことですし、引きずっても意