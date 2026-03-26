JA熊本経済連とプロバスケットボール「熊本ヴォルターズ」が小学校でこども食堂を開きました。熊本市南区の田迎小学校の育成クラブで開かれたこども食堂「ヴォルターズキッチン」。熊本の食材のおいしさを知ってもらおうと、JA熊本経済連が特別メニューを提供しました。メニューは「くまもとのりんどうポーク」と「くまさんの輝き」を使った中華丼や、県産トマトのみそ汁などで、およそ50人の