俳優の夏菜（36）が24日、自身のインスタグラムを更新し、こだわりの私服コーディネートを披露。撮影している場所にも 注目が集まっている。【動画】「ご自宅ですか？スゲ〜」注目が集まる“場所”で私服のこだわり解説する夏菜投稿では「リラックスしたフーディーは心地よいけれど、そのまま着ると上半身のボリューム感が気になるときも。そんな日は、あえてマニッシュな黒のジャケットをバサッと重ねて、縦のラインを意識し