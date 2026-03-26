ネッツトヨタ熊本は初めての取り組みとして、保存食およそ1300食分をフードバンク熊本に贈りました。保存食は水やお湯で調理できるおにぎりやカレーライスなどで、自治体などを通じ生活困窮者に配られるほか、県内の子ども食堂や災害訓練などにも活用されます。