「選抜高校野球・２回戦、大阪桐蔭６−５三重」（２６日、甲子園球場）大阪桐蔭が競り合いを制して、センバツでは２０２４年以来の８強入りを決めた。甲子園通算８０勝目で、西谷監督は歴代単独トップの記録を伸ばす甲子園７２勝目。大阪桐蔭と三重との試合は１４年夏の決勝（４−３で大阪桐蔭の勝利）、１８年春の準決勝（延長１２回３−２で大阪桐蔭の勝利）と激戦ばかりだけに、試合後、西谷監督は「三重高校さんとやらせ