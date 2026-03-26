産業能率大スポーツマネジメント研究所は26日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に関する調査結果を発表し、「日本戦を地上波で放送してほしかった」との回答は63.4％だった。日本では米動画配信大手ネットフリックスが独占放送権を獲得。WBC視聴を目的にネットフリックスに「加入した」は11.5％だった。活躍満足度の項目では、大谷翔平（ドジャース）が65.1％で1位となり、吉田正尚（レッドソックス）は53％で2位だ