第９８回選抜高校野球大会第８日の２６日、第３試合に登場した三重のアルプス席では、応援団長の奥谷将大さん（１８）が全力で演舞をし、入団したばかりの後輩２人とナインを応援した。演劇部や弓道部に所属し、生徒会長も務めた奥谷さんが応援部に入ったのは昨春。「部員がゼロになった。助けてほしい」と顧問に頼まれ、「人の役に立ちたい」と快諾した。ＯＢの指導を仰ぎ、演劇で磨いた表現力を生かし、指先の細かな動きも意