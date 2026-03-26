「選抜高校野球・２回戦、大阪桐蔭６−５三重」（２６日、甲子園球場）延長十回タイブレークの末に敗れた三重は、ナインが涙にくれた。試合後、大阪桐蔭に続いてグラウンドを出る三重の選手にグラウンドから大きな拍手が送られた。打線は１点を追う八回、大西の中犠飛で５−５の同点に。九回２死二塁では秋山の左前打で二塁走者の中森が本塁を狙ったが、好返球で憤死した。投手陣は先発の吉居が２回１／３を４失点、２番