右座骨部の故障のため、故障班でリハビリを行っている巨人の高梨雄平投手（３３）が２６日、ジャイアンツ球場で行われた３軍、故障班の全体練習に参加。故障後２度目のライブＢＰに登板し、打者６人に対して安打性２本だった。２２日に行ったライブＢＰでは打者４人に対し１安打１四球。「（一度目は）痛めた患部を動かせていないところがあった。投げ終わったときの軸足に、体重がしっかり乗り切るようなトレーニングもできて