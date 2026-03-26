ジャイアンツ球場の室内練習場に、大音量でライバル球団のチャンステーマが鳴り響いた。２６日に行われた３軍の全体練習。シートノックはスピーカーから甲子園球場を思わせる、阪神の大応援が流れる中で行った。会田有志３軍監督は「プレッシャーをかけて、普段から緊張した場面でやらないと」と意図を説明。さらに内野手にはタイムを設定し「集中できない環境を作る。今日も少ない本数なのにミスが出たし課題は多い。これから