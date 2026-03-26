三井物産セキュアディレクションは、英OhaloのDSPM(Data Security Posture Management)「Data X-Ray」による「非構造化データ」分析・運用支援ソリューションの提供を4月1日より開始、国内総代理店マクニカとともに企業の最大の課題である非構造化データの管理支援を行う。三井物産セキュアディレクション'>三井物産セキュアディレクション「Data X-Ray」は、企業内データの大半を占める非構造化データの分析・管理を行うDSPM(Data