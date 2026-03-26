ロッテ・サブロー監督（４９）が２６日、本拠のＺＯＺＯマリンで行われた「パーソルパ・リーグ２０２６開幕前日記者会見」に西武・西口文也監督（５３）と出席した。２７日の開幕戦を前に、西武の要警戒選手を問われたサブロー監督は「滝沢選手ですかね」と即答。「僕、大好きなんですよ。プレースタイルが。あの選手を塁に出してしまうと、ウチの守備もちょっと慌てたりする状況になり得ると思うので、なるべく乗せないよ