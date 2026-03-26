神戸市は２６日までに、条件付特定外来生物に指定されているアカミミガメ（ミドリガメ）の防除活動において捕獲数が多かった上位３団体を発表した。同市では、自然環境保全活動に対する市民理解を深め、保全活動への市民参加を促進するため、市内で自然環境保全活動を行う団体の活動に関する経費について補助する「神戸市自然環境保全活動支援事業」を実施している。２０２４年度からは、アカミミガメ防除活動を行っている団