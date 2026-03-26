１１日に船橋競馬場で行われた「ダイオライト記念」（Ｊｐｎ２）で兵庫所属馬としては９頭目となるダートグレード競走の勝ち馬となったオディロン（牡７歳、園田・森沢友貴厩舎所属、父キタサンブラック）の優勝報告会が２６日、園田競馬場で行われた。森沢調教師、吉村智洋騎手らが登壇し「私とオーナーのロマンを優先し、より強い相手と戦うことにしたが、その初戦で勝つとは思わなかった」と指揮官は感激しきり。レース後の