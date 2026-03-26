巨人の阿部慎之助監督（４７）が２６日、東京ドームで阪神の藤川監督と開幕戦の前日共同記者会見に出席した。２７日、本拠地で伝統の一戦で今季がスタートする。「いよいよ始まるなという心境です。チームとして準備はしっかりとしてきました。あとは結果を出すのみだと思っています。シーズン長いですけど、一戦一戦、ファンの人たちに喜んでもらえるように戦っていきたいなと思ってます」とベストを尽くすと誓った。開幕