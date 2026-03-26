「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」で気象予報士を務める穂川果音が私服ショットを披露し、注目を集めている。穂川は２６日、自身のインスタグラムを更新し、白いタンクトップにベージュのカーディガンを羽織り、デニムパンツを合わせたコーデを披露。「エレガント系の洋服もカジュアルなのも両方大好き」とつづった。この投稿には「果音さん可愛すぎる〜」「着こなし上手」「カジュアルをこんなに綺麗に着てるのさすがすぎる」など