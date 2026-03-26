気になる下腹ぽっこりをスッキリさせたい！きつい筋トレや運動はなかなか続かないけれど、体形や健康はキープしたい！郷ひろみさんの専属トレーナー・吉田直輔さんが、そんな方にぴったりの1日1分でできる簡単ストレッチをご紹介。無理なく続けられるので、ぜひ毎日の習慣に取り入れてみてください。1日1分「下腹ぽっこり」解消ストレッチのやり方? 四つんばいになる。息を吐きながら、6秒かけておでこと左ひざをできるだけ近