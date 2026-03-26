労働組合で組織する連合鹿児島が県に要請書を提出し、物価上昇を上回る賃上げの実現と、労働環境改善などを求めました。 要請書を提出したのは、連合鹿児島です。 海藏伸一会長が安定的な賃金上昇などを求める要請書を、県の北村貴志商工労働水産部長に手渡しました。 連合鹿児島では、価格転嫁の促進、長時間労働の是正、最低賃金の遵守指導など7項目を要請しています。 そして、賃金の上昇が物価の高騰に追いついていないこ