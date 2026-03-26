明治維新の功労者、西郷隆盛と大久保利通。二人の子孫がこのほど鹿児島市で交流しました。 きっかけとなったのは「西郷隆盛の肖像画」です。 鹿児島市立美術館に所蔵されている「西郷隆盛公肖像画」。明治20年ごろに鹿児島市出身の画家・床次正精によって描かれました。 その肖像画の前でがっちり握手したのは、西郷隆盛のひ孫で陶芸家の西郷隆文さんと、大久保利通の玄孫で福岡の麻生グループ会長の麻生泰さんです。