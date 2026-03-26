あす27日（金）から「甲突川河畔の花見」でBBQが可能に！ 鹿児島地方気象台の「桜の標本木」の開花発表はまだですが、あす27日（金）からは甲突川河畔の花見では、バーベキュー（BBQ）ができるようになります。 公共の場所のため、ルールとマナーを守って楽しみましょう。 【甲突川河畔の花見】27日（金）～4月12日（日） ・場所取りは当日のみ ・午後10時以降の花見（宴会）は禁止 ・炭火は