鹿児島市のシェラトン鹿児島のシェフがフランス料理の大会で優勝したのを記念して、ジビエを使った限定コース料理が提供されることになりました。 県産の鹿肉を使ったメインディッシュが印象的なこちらのコース料理。 作ったのは、シェラトン鹿児島のレストラン「FLYING HOG GRILL」で来月から料理長を務める霧島市出身の池之上哲平さんです。 池之上さんは、去年11月に開かれたフランス料理の若手シェフが競う大会