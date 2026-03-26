リンクをコピーする

ＮＹ原油時間外取引９２ドル台後半に上昇、中東情勢の緊迫化を再び警戒 東京時間16:11現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝92.64（+2.32+2.57%）