メインシナリオ…安値圏から戻り歩調で推移してきた。ただ、下向きで推移する21日線に上値を抑えられて、下落基調で推移するとみられる。その場合の最初のポイントは、1.1500ドルの節目となる。ここを抜けて来ると、、3月23日の安値1.1485、、3月19日の安値1.1443、昨年8月1日の安値1.1392、2025年6月4日安値1.1357などを試すとみられる。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、基準線の1.1623、3月23日の高値1.1640、3月10日の