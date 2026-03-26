村上宗隆（c）SANKEI ＜03月25日(日本時間26日)ウィスコンシン州ミルウォーキー ＠アメリカン・ファミリー・フィールド＞ ホワイトソックスの村上宗隆（26）が、メジャー開幕を翌日に控え、敵地アメリカン・ファミリー・フィールドで最終調整を行った。 野手陣が続々とグラウンドに姿を見せる中、村上も合流。全体ミーティングの後、アップとキャッチボールをこなし、