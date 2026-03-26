【新華社重慶3月26日】中国重慶市彭水ミャオ族トゥチャ族自治県鹿鳴郷で20、21両日、電力会社の作業員が複数のドローンを使い、山間部の超高圧送電線を点検した。ドローン大手、大疆創新科技（DJI）製のドローン「FLYCART100」4機による共同つり上げと、重量物運搬ドローン「GW550」2機による共同つり上げを組み合わせ、連携作業体制を構築した。1回当たりのつり上げ搬送距離は2キロ、作業時間は約6時間で、各種資材2275キロを