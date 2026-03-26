MBSラジオは26日、春の改編会見を開催した。「ありがとう浜村淳です土曜日です」（土曜前8・00）のパーソナリティー・浜村淳（91）について、田中良樹常務取締役は「お元気です。体調を見ながら進めることになります」と説明した。現在、生放送の同番組と収録番組「浜村淳の歌の宝石箱」（日曜前5・30）の2番組でパーソナリティーを務めているが、今後も継続予定。浜村は昨年10月に大腸がんで入院、手術を発表。番組を3週