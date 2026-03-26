MBSラジオは26日、春の改編について発表した。伝統の『MBSヤングタウン』（月〜日後10：00）の月曜日は、お笑いコンビ・豪快キャプテン（べーやん、山下ギャンブルゴリラ）が登場する。新コーナーを担当色違いのオーバーオール姿の豪快キャプテン『MBSヤングタウン』は、ヤンタンの愛称で親しまれ、関西を代表するラジオ番組。月曜のカベポスターが卒業し、新たに豪快キャプテンが『MBSヤングタウンNEXT』から昇格する。