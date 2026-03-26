西武の西口文也監督が26日、翌日の27日に開幕戦が行われるZOZOマリンスタジアムで前日会見に臨み、「昨年は守り勝つ野球がある程度できた。今年は打ち勝つ野球で1点でも多く取る。そういう試合を増やせるようにやっていきたい」と意気込みを語った。会見の場では、あらためて開幕投手に渡辺勇太朗投手を指名。指揮官は「去年良い経験を積んだ。今年は（渡辺）勇太朗にとって飛躍の年にしてもらいたいという思い」と期待を込め